Com a janela de transferências de inverno a aproximar-se, muito se tem falado de Gabriel Barbosa e da possibilidade do avançado brasileiro sair do Benfica e rumar a outras paragens meio ano antes do final do acordo de cedência que foi acordado com o Inter Milão. Do Brasil têm chegado vários rumores de interesse no jogador, com Santos e Corinthians a serem apontados como mais fortes interessados. Ora, esta segunda-feira, na FOX Sports, o técnico Fábio Carille foi diretamente questionado em relação ao avançado e a sua resposta deixa a entender que, por sua vontade, Gabigol já estaria no seu Timão."Eu gosto desses desafios [recuperar Gabigol], eu gosto. Quero dizer algo dele: é claro que eu não trabalhámos juntos, mas fiz vários jogos como adjunto contra ele. O Gabigol e o Gabriel Jesus, que foi do Palmeiras e está hoje em Inglaterra, têm algo que está a faltar muito nos meninos de hoje: a ambição para fazer golo quando não recebem a bola", começou por dizer o técnico, prosseguindo:"Eu sei que tanto o Gabigol como o Gabriel Jesus acabam o treino e ficam a finalizar. Eu ficava na beira do campo com o Tite ou com o Mano [Menezes], a bola não chegava ao Gabigol, ou não finalizava uma bola para a baliza ou não fazia golo... ficava incomodado demais! E isso acho bom, essa vontade de querer demais", destacou o técnico, que recentemente celebrou o título de campeão pelo Corinthians.

Autor: Fábio Lima