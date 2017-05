Como se esperava, o Conselho de Justiça aceitou o recurso apresentado pelo Benfica à suspensão de Andreas Samaris, noticiou a Rádio Renascença, uma informação confirmada por Record. Com isto, aplica-se o efeito suspensivo, o que quer dizer que o médio grego está mesmo livre para disputar a final da Taça de Portugal, caso Rui Vitória assim o entenda.

Samaris foi punido com quatro jogos de castigo pela agressão a Diego Ivo, do Moreirense, num lance que escapou ao árbitro Tiago Martins mas que foi captado pelas imagens de televisão.

Depois de a Comissão de Instrutores considerar que não podia abrir um processo sumário, pois estava em causa uma infração com uma moldura penal que podia ir a 10 jogos, o Conselho de Disciplina mandou abrir um processo disciplinar. Na terça-feira, a decisão foi divulgada.



Com esta jogada legal, um eventual castigo a Samaris será apenas aplicado na próxima temporada. O jogador pode ver a pena reduzida ou, no limite, anulada.