Inconformado com o castigo aplicado a Rui Vitória em consequência da conversa mantida com o árbitro Tiago Martins no final do Moreirense-Benfica relativo à Taça CTT, o clube já apresentou no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) um recurso para anular esta penalização.Apesar de o técnico já ter cumprido a suspensão de 15 dias que lhe foi aplicada e o impossibilitou de estar no banco nas partidas com V. Setúbal, Nacional e Arouca, esta ação do Benfica visa a defesa do bom-nome do treinador. Mesmo sabendo que uma eventual decisão favorável já não terá quaisquer resultados práticos, os encarnados, por uma questão de princípio, desejam ver anulada uma decisão do Conselho de Disciplina (CD) que consideram "injusta". Recorde-se que a direção do Benfica anunciou esta decisão após o CD ter declarado improcedente o recurso apresentado a este órgão.