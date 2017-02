Lluís Til tem vasta experiência clínica (iniciou prática em 1990) e, ao longo dos anos, foi-se especializando em medicina desportiva. Em 2003, pela mão do técnico Frank Rijkaard, foi trabalhar para a equipa principal do Barcelona, onde ficou até 2006, altura em que passou a dedicar-se ao futebol de formação, com especial incidência na investigação. Entre as suas especialidades e maior interesses estão o diagnóstico de lesões – particularmente musculares –, a traumatologia e a imagiologia. Agora, estava também no Centro de Alto Rendimento de Sant Cugat del Vallés, sendo igualmente médico especialista na Unidade de Medicina do Desporto do Hospital Sant Joan de Déu, em Barcelona.