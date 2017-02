A chegada do Benfica ao hotel em Vila Nova de Gaia, onde a equipa vai ficar em estágio até ao encontro com o Sp. Braga, poderá ter reforço policial se a Polícia de Segurança Pública (PSP) assim o entender.



A existência de alguma movimentação nas redes sociais de adeptos do FC Porto, a tentarem marcar presença à entrada da unidade hoteleira onde as águias ficam habitualmente, poderá levar a um aumento de forças de segurança, mas essa é uma questão que só a PSP terá acesso e poderá decidir.





Continuar a ler

A chegada do Benfica a Vila Nova de Gaia está prevista para as 19h30.





A chegada do Benfica a Vila Nova de Gaia está prevista para as 19h30.

Autor: Vanda Cipriano