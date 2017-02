Continuar a ler

João Tralhão e os seus jogadores procuram então, em primeiro lugar, assegurar uma vaga na fase da competição onde foram afastados nos últimos dois anos. No entanto, esta é uma prova na qual as águias já chegaram à final, em 2013/14, quando caíram frente ao Barcelona. Um sonho que todos querem repetir. E já esta época.



Pelo caminho existem mais equipas, sendo que, além do FC Porto, que defronta o Viitorul [ver página 12], há outros conjuntos ambiciosos. Os jogos dos 'oitavos' são: Atlético Madrid-Sevilha, Red Bull Salzburgo-PSG, Barcelona-Borussia Dortmund, Ajax-Dínamo Kiev, CSKA Moscovo-Rosenborg e Monaco-Real Madrid.

Os juniores do Benfica contam com reforços de ‘luxo’ no terreno do PSV, onde vão hoje tentar chegar aos quartos-de-final da Liga dos Campeões jovem. É mais um obstáculo que a equipa de João Tralhão tem de ultrapassar para repetir a presença na final, como sucedeu em 2013/14, e, para tal, contará com Diogo Gonçalves, Rúben Dias, José Gomes, Buta ou João Félix, elementos que, apesar da idade, atuam normalmente na equipa B.Em Eindhoven, o Benfica também procura com este ‘empréstimo’ fazer da prova uma montra onde pode apresentar algumas das maiores promessas da formação e nas quais a direção deposita as maiores esperanças. Esta fórmula foi já usada, com sucesso, na eliminatória anterior, quando as jovens águias eliminaram os dinamarqueses do Midtjylland, embora apenas na decisão dos penáltis.

Autor: Valter Marques