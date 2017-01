Rui Vitória aproveitou o jogo com o V. Guimarães, na Taça CTT, para dar alguns minutos a jogadores menos utilizados. No ataque, por exemplo, estiveram Rafa e Gonçalo Guedes, que, agora, vão dar lugar à dupla goleadora: Jonas e Mitroglou estão de regresso ao onze.Na última temporada, esta dupla greco-brasileira rendeu um total de 61 golos ao longo de toda a campanha, ou seja, 50 por cento, precisamente, de todos os remates certeiros alcançados. Isto é demonstrativo da importância que Jonas e Mitroglou ganharam em 2015/16, sendo que apenas a lesão do brasileiro impediu que a parceria continuasse a ter sucesso esta época. Ora, na última jornada do campeonato, em Guimarães, ambos marcaram, tendo festejado pela 13ª vez na mesma partida.Ainda no ataque, destaque para o regresso de Cervi e Salvio, que vão ocupar, respetivamente, os lados esquerdo e direito. Do onze saem Carrillo e Zivkovic, sendo que ambos mantêm o lugar na convocatória. O sérvio, recorde-se, realizou uma exibição de encher o olho na Taça CTT e procura, hoje, somar mais alguns minutos no campeonato.