Apesar de Rui Vitória dar preferência a ter como terceiro guarda-redes um jovem, na Luz está ainda em análise a possibilidade de Paulo Lopes vir a ser rendido por um elemento de perfil semelhante, isto é, português, experiente e com passado no clube. Neste mesmo sentido, o nome de Moreira já foi abordado entre os responsáveis benfiquistas. Aos 35 anos, o guarda-redes tem mais um ano de contrato com o Estoril e a SAD dos tetracampeões não coloca para já de parte a possibilidade de vir a reintegrá-lo nos quadros. Moreira deixou o Benfica há meia dúzia de anos, rumando na altura para o Swansea. Seguiram-se Omonia (Chipre), Olhanense e Estoril.