Rui Vitória já contou ontem com a presença de seis jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções nacionais. Ora, Eliseu (Portugal), João Carvalho, Diogo Gonçalves, Rúben Dias (os três pelos sub-21 de Portugal), Seferovic (Suíça) e Willock (Inglaterra sub-20) foram os futebolistas que marcaram presença na sessão que o técnico agendou para as 17 horas, de preparação para o embate com o Olhanense, no sábado.Na verdade, estes regressos estão a acontecer a meio gás, uma vez que alguns jogadores entraram em ação mais tarde. Raúl Jiménez, por exemplo, só chegará hoje à capital portuguesa, proveniente do México, sendo certo que apenas amanhã se treinará a 100 por cento com a equipa.Samaris (Grécia), Zivkovic (Sérvia sub-21) e Salvio (Argentina) chegaram ontem à noite e já estarão hoje à disposição de Rui Vitória.