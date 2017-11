Titular na equipa B, Ivan Zlobin seria à partida o primeiro nome para acompanhar Varela a Moscovo. No entanto, o russo falhou o regresso à Rússia, de onde é natural, porque os regulamentos da UEFA não permitiam a sua inscrição.



As regras permitem que seja inscrito um novo elemento até 24 horas antes do jogo, desde que tenha nascido depois de 1 de janeiro de 1996 – neste parâmetro, é elegível, pois nasceu a 7 de março de 1997 – e sido utilizado pelas águias num período de dois anos seguidos após o 15º aniversário. E é aqui que o guarda-redes de 20 anos não é enquadrável, pois só chegou em definitivo ao clube da Luz no verão de 2016, levando por isso pouco menos de uma época e meia pelos encarnados. Antes (entre janeiro e final de junho do ano passado), estivera cedido à águia pela U. Leiria.

Autores: Filipe Pedras e Valter Marques