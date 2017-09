O Relatório e Contas do Benfica referente a 2016/17 foi esta sexta-feira aprovado em Assembleia Geral na Luz, com 61,38 por cento de votos a favor, contra 29,25% que votaram contra e 9,37% que se abstiveram.Recorde-se que a SAD do Benfica apresentou lucros e receitas recorde neste exercício.