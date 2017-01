Renato Sanches não é um homem de lágrima fácil, como o próprio admitiu a Simão Sabrosa, mas não escondeu a emoção quando teve a oportunidade de assistir a um vídeo com a performance de um dos irmãos, Anderson Semedo. O pequeno craque já se treina no Benfica e o médio do Bayern Munique espera dele o melhor. "Sinto que sou uma inspiração para ele, mas também para o meu sobrinho e para muitas outras crianças. O meu irmão tenta seguir o meu caminho e vou tentar ajudá-lo sempre. O mundo do futebol é muito especial e tira as pessoas de caminhos maus e quero que os meus irmãos e o meu sobrinho sigam um bom caminho. Não ficam na rua e não fazem coisas que não devem. É uma distração muito boa", atirou.O apoio da mãe, Maria da Luz, também não foi esquecido. "Deu-me tudo e, se não fosse ela, talvez não estivesse aqui. Pela paciência que teve, pelos esforços que fez... Não tomo decisões sem ela", concluiu.

Autor: Pedro Ponte