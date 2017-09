Continuar a ler

"Não diria temer, mas respeito pela equipa de forma geral. É uma equipa que se movimenta bem, forte técnica e fisicamente. O objetivo é destruir plano do Benfica e impor o nosso jogo", referiu.Sem marcar há algum tempo, o avançado manifestou-se certo que vai voltar aos golos rapidamente. "Como jogador de ataque, não é fácil para mim. Mas não são só as assistências e os golos que contam. É importante trabalhar para a equipa. Preocupa-me no dia-a-dia, tento melhorar e treinar e fazer golos nos treinos. Em jogo, os golos virão. Tenho trabalhado duro, mas a equipa também me ajudará a marcar novamente", referiu."Amanhã temos adversário forte e teremos de estar unidos e encontrar a nossa forma habitual", frisou reconhecendo que o triundo com FC Zurique foi importante nesta altura."Claro que as vitórias dão sempre confiança, mas sabemos que nem tudo o que fizemos foi perfeito. Analisamos os jogos e sabemos isso. É importante mostrar aos nossos adeptos essa união e o resto virá naturalmente. A vitória deu-nos confiança e tem de ser uma motivação para continuarmos", sustentou.