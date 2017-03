Jonas vai hoje renovar com o Benfica até ao final da temporada 2018/2019. A SAD e o avançado já haviam chegado a acordo sobre o prolongamento do vínculo, mas tal será apenas consumado hoje, quando tudo for colocado preto no branco. Caso a ligação seja cumprida até final, o melhor marcador do campeonato passado irá representar a equipa mais duas épocas, cumprindo a sua vontade.