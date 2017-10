A pouco mais de seis meses de terminar contrato, Luisão tem em cima da mesa a possibilidade de estender a sua ligação com o emblema da Luz e, sabe, vai discutindo os termos da renovação diretamente com Luís Filipe Vieira. O capitão mantém uma relação de grande proximidade com o presidente benfiquista, que já é alimentada há cerca de 14 anos. Por isso mesmo, as partes dispensaram neste caso específico a intermediação do empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, apesar deste também manter desde há muito uma relação de proximidade com as águias.Aos 36 anos (faz 37 em fevereiro próximo), o capitão mantém o seu estatuto de titular sob o comando de Rui Vitória, pelo que Vieira não hesita em prolongar a ligação por mais uma temporada, isto é, até final de junho de 2019. Este foi, aliás, um cenário que já ficara alinhavado aquando da última renovação – cada extensão de contrato deverá ser válida por um ano, e devidamente avaliada de acordo com o momento.Neste caso, e fruto das circunstâncias (entrada no final de carreira), o responsável máximo das águias aponta a uma redução do salário do internacional brasileiro, mas que seria sempre compensada com eventuais prémios no final da época, seja por rendimento pessoal ou coletivo, como títulos e outros objetivos predefinidos entre as partes.