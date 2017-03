O momento do golo de Pizzi provocou uma euforia tal nas bancadas que um repórter fotográfico acabou por ficar ferido. O vidro de proteção para o relvado cedeu, pelo menos dois adeptos entraram para as quatro linhas e, no seguimento da quebra do dito vidro, um fotógrafo acabou com ferimentos ligeiros nas pernas. Depois de assistido no local, o profissional saiu de maca e foi transportado para o hospital.

O Feirense-Benfica, refira-se, ficou marcado pelo repetido arremesso de tochas e petardos por parte dos adeptos encarnados colocados por trás da baliza defendida por Vaná na primeira parte. Com o estádio cheio e pintado de vermelho, Artur Soares Dias só conseguiu dar início ao jogo cinco minutos depois da hora prevista e porque Luisão interveio, pedindo aos membros da claque, que festejou o 25º aniversário, que parassem. Durante o jogo, o guarda-redes teve mesmo de se livrar de uma cadeira – situação que fez eco, também, na imprensa do país vizinho –, e, antes, as imagens televisivas mostraram Luís Filipe Vieira visivelmente desagradado com toda a situação. As águias não vão escapar a uma pesada multa.