Continuar a ler

A responsável Benfica acusou ainda o Sporting de, este ano, ter "roubado" atletas, numa alusão às polémicas transferências de vários atletas, entre eles Nélson Évora e Rasul Dabó, que este domingo obtiveram primeiros lugares nas suas provas.



Lamentando o comportamento "menos desportivo" do rival, Ana Oliveira disse que "só gente de bem e conhecedoras da verdade desportiva e daquilo que são as leis morais da vida é que pode avaliar o significado e a possibilidade de consequência grave que estas decisões da federação [autorizar transferências] podem vir a ter no futuro".



"Não consigo dar os parabéns ao Sporting porque [a vitória] não tem a ver com justiça, nem com verdade desportiva", sublinhou a responsável, salientando que a atitude do clube leonino "não foi uma correta atitude cívica". A responsável Benfica acusou ainda o Sporting de, este ano, ter "roubado" atletas, numa alusão às polémicas transferências de vários atletas, entre eles Nélson Évora e Rasul Dabó, que este domingo obtiveram primeiros lugares nas suas provas.Lamentando o comportamento "menos desportivo" do rival, Ana Oliveira disse que "só gente de bem e conhecedoras da verdade desportiva e daquilo que são as leis morais da vida é que pode avaliar o significado e a possibilidade de consequência grave que estas decisões da federação [autorizar transferências] podem vir a ter no futuro"."Não consigo dar os parabéns ao Sporting porque [a vitória] não tem a ver com justiça, nem com verdade desportiva", sublinhou a responsável, salientando que a atitude do clube leonino "não foi uma correta atitude cívica".

A coordenadora do departamento de atletismo do Benfica lamentou as lesões da equipa no Campeonato Nacional de Clubes , sobretudo a de Marcos Chuva durante a competição, que teve de abandonar a prova de salto em comprimento, conseguindo apenas três pontos, quando era um dos candidatos à vitória.Para Ana Oliveira, trata-se de "uma derrota difícil de gerir por todos os fatores e mais alguns". "O Marcos Chuva não pode ficar associado a esta prestação menos boa do Benfica. Mas a verdade é que vínhamos para ganhar, tivemos o mesmo número de vitórias do Sporting e perdemos por cinco pontos e, se o Chuva não tem esta lesão, teríamos ganho a competição", sublinhou.

Autor: Lusa