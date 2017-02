Enorme contingente internacional de 'espiões' na Luz

O estádio da Luz prepara-se para receber a primeira mão dos oitavos-de-final da Champions, entre o Benfica e o Borussia Dortmund, num encontro que merece a atenção de alguns dos mais poderosos clubes do futebol europeu.De Inglaterra está presente Chelsea, Manchester City, Manchester United ou o campeão em título, Leicester. O Inter e Juventus também fizeram questão de dizer presente no reduto das águias, onde está ainda o Bayern Munique ou o At. Madrid.

Autor: Valter Marques