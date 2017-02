Continuar a ler

Na carta enviada pelo Benfica ao Conselho de Arbitragem, e como Record deu conta na edição do passado sábado, os responsáveis encarnados deixaram claro que o motivo passa por colocar um ponto final em alegada política de condicionamento e coação sobre a arbitragem.



A reunião entre o Benfica e o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol terá lugar no dia 28. Por incompatibilidades de agenda, as águias não poderão ser recebidas por José Fontelas Gomes e seus pares esta semana, e daí que a audiência apenas tenha lugar de hoje a uma semana.Na passada sexta-feira, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira solicitou uma audiência de emergência, face às últimas arbitragens. Os encarnados, como referiu fonte do Benfica, querem confrontar o órgão federativo com informações obtidas que configuram "situações anómalas que estão a acontecer", nomeadamente algumas nomeações, depois de os Super Dragões se terem deslocado ao centro de treinos de árbitros, na Maia, a 5 de janeiro.