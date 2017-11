Foi por este vídeo que Ricardinho pediu desculpa ao Sporting

Numaesta quarta-feira, Ricardinho respondeu a algumas perguntas dos fãs. Numa delas, o futsalista do Inter Movistar foi questionado acerca do momento em que apareceu num vídeo a entoar uma canção ofensiva contra o Sporting em 2016, no Dubai, e disse estar arrependido."Isso foi um erro na minha vida. Foi numa festa com amigos, onde passei o limite como jogador, exemplo e ídolo. Já pedi desculpa sobre isso, acho que os erros ficam para trás e as pessoas têm de aprender com eles. Eu aprendi e agora a vida é para a frente", reconheceu o atleta, quena altura, pouco depois do vídeo ter surgido.