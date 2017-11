Continuar a ler

Considerado por quatro vezes o melhor jogador do mundo, o sonho do português nem sempre passou pelo futsal. O atleta do atual tetracampeão espanhol chegou a tentar o futebol de 11 mas, ainda em criança, teve de optar por outra via."Qualquer miúdo quer ser jogador de futebol. É o desporto que passa na televisão, os símbolos que se falam mais são os de futebol e eu não escapava a isso. Com seis anos, comecei a jogar mas aos 12 disseram-me que era muito pequeno e que nao estava preparado para ser jogador de futebol. Eu não aceitava mas o futsal apareceu na minha vida e aqui estou eu", contou.O percurso de Ricardinho podia ter conhecido uma nova reviravolta sob a batuta do atual selecionador de Portugal mas acabou por ficar tudo na mesma. "Aos 22 anos, fiz uma das melhores temporadas no Benfica. O Fernando Santos [treinador de futebol dos encarnados na altura] convidou-me para fazer a pré-época. Isso disparou de tal maneira que se tornou impossível, pois eles queriam esconder o assunto mas este acabou por saltar cá para fora. Foi um momento em que pensei nisso mas o futsal acabou por sair por cima", sublinhou.Com 28 títulos coletivos no seu palmarés, ainda há um objetivo que o internacional português gostaria de cumprir, envolvendo um antigo jogador de futebol. "Sempre disse que Ronaldinho é o melhor jogador que eu já vi. Não falo de ver vídeos mas o Ronaldinho vi mesmo. Não tive a oportunidade de jogar com ele mas sei que ele agora disputa torneios de futsal e espero um dia poder concretizar esse sonho", almejou.