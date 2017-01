Parabéns, Cristiano Ronaldo! Madeirense, o Melhor do Mundo! pic.twitter.com/AcTk3THLNy — Marítimo da Madeira (@MaritimoMadeira) January 9, 2017

Que ORGULHO é ser PORTUGUÊS! @Cristiano Ronaldo é o MELHOR JOGADOR de 2016 para a @FIFAcom! Muitos parabéns! pic.twitter.com/K5lj4pdmaF — SC Braga (@SCBragaOficial) January 9, 2017

Rivais dentro do campo, Benfica, FC Porto e Sporting uniram-se esta segunda-feira na hora de felicitar Cristiano Ronaldo pela conquista do prémio de melhor jogador do Mundo na Gala The Best FIFA 2016, atribuída ao avançado do Real Madrid esta noite em Zurique, na Suíça.

Autor: Fábio Lima