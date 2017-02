Em risco de 'perder' Kostas Manolas, a Roma já se encontra a analisar opções de mercado para a zona central da defesa e, segundo o portal italiano 'Leggo', a prioridade do conjunto transalpino - caso o grego saia - passa pelo defesa sueco Victor Lindelöf.Ainda que advirta que a contratação do nórdico do Benfica é complicada, especialmente pelo valor exigido pelo Benfica e, também, pela forte concorrência, o referido portal garante que a turma comandada por Luciano Spalletti está disposta a avançar de forma decidida para assegurar o jogador de 22 anos, que, como se sabe, está há muito na mira do Manchester United.

Autor: Fábio Lima