Ruben Amorim é um dos ativos que a SAD tem alguma urgência em vender, sobretudo por ter um ordenado alto e não entrar nos planos de Rui Vitória.O internacional português esteve emprestado ao Al-Wakrah, do Qatar, mas está em Portugal e sem clube, pelo que continua a receber do Benfica, com quem tem contrato até 2018. Antes de rumar ao Médio Oriente, o centro-campista, de 31 anos, renovou com o Benfica por um ano uma ligação que já durava até junho de 2017.