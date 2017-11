Continuar a ler

"Mas não serei um treinador como o Jorge Jesus porque temos feitios diferentes, apesar de eu ter sido muito influenciado pelos anos em que estive com ele. Acho que serei duro, no sentido de ser chato, porque não consigo esconder as coisas, mas não serei como o mister Jorge Jesus", frisou.



Ruben Amorim não esconde que Jorge Jesus foi o treinador que mais o influenciou na sua carreira de jogador. "Há jogadores que só aguentam uma época com ele e eu passei sete [risos]", afirmou em entrevista ao "Expresso". O antigo médio do Benfica - que iniciou recentemente o curso de treinador - destacou a exigência do agora técnico do Sporting."Tive muitos problemas com Jesus. Mas outros também tiveram, porque ele é um treinador que cansa. É muita intensidade e muita informação tática, todo os dias a carregar em cima do jogador, é muito perfeccionista. (...) No início teve muitos problemas no Benfica, dava muitos treinos, depois vídeos à tarde, e isso às vezes é difícil para os jogadores. No primeiro ano tínhamos muitas coisas. Lembro-me de que havia jogos da Taça em que jogávamos contra clubes da 2.ª divisão B e tínhamos mais informação sobre eles do que eles sobre nós. Isso revela muito do pormenos com que o mister Jesus trabalha", afirmou quem assume que se vê um dia como treinador do Benfica. "Mas para já ainda é cedo", sublinhou.