Rúben Dias já se encontra em casa a recuperar da cirurgia ao apêndice a que foi submetido na passada sexta-feira e fez questão de agradecer o apoio que sentiu nos últimos dias, após o clube da Luz ter divulgado a situação clínica do jovem de 20 anos.

"Muito obrigado a todos pela força!", escreveu o defesa-central, que pretende em breve voltar ao trabalho, de forma a que possa ser novamente utilizado pelo técnico Rui Vitória. Contudo, tal ainda vai ter de esperar, não sendo expectável que o jovem volte a jogar antes de dezembro.

Aliás, além do jogo de sábado passado, frente ao V. Setúbal, Rúben Dias vai falhar pelo menos mais três encontros, entre eles a deslocação a Moscovo para defrontar o CSKA; e o clássico, no terreno do FC Porto, agendado para 1 de dezembro. A receção ao Basileia, para a Champions, quatro dias depois, poderá marcar o regresso do camisola 66 aos relvados.