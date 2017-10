Rúben Dias manteve a titularidade no eixo da defesa do Benfica, desta vez ao lado de Jardel, e o jovem central português não deixou de salientar a qualidade demonstrada pela equipa encarnada, apesar da derrota por 2-0 em Old Trafford.



"Não foi o resultado que nos viemos procurar. Acho que é importante dar uma nota à prestação que a equipa fez, com muita qualidade, dividimos o jogo. Foi um lance com alguma sorte que acabou por fazer o 1-0. É importante destacar a personalidade que a equipa teve. Batemo-nos com os grandes e há que ressalvar isso", salientou o defesa benfiquista em declarações à RTP.

