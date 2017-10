Continuar a ler

Sublinhe-se ainda que Rui Vitória teve a oportunidade de preparar este desafio sem quaisquer casos clínicos, uma boa notícia para o treinador do Benfica que, ontem, trabalhou com os 30 jogadores do plantel.



Rafa preterido



Se o regresso de Salvio à ala direita está praticamente assegurada, no lado oposto há dois candidatos para um lugar: Zivkovic e Cervi.



Até à data, o técnico tem alternado entre os dois jogadores, mas hoje é provável que seja o internacional sérvio a começar de início, como já aconteceu frente ao CSKA. É certo que o argentino consegue transmitir mais coesão defensiva à equipa, mas o antigo jogador do Partizan dá outras soluções ofensivas, especialmente nas bolas paradas. Com os camarotes da Luz cheios de ‘olheiros’, Zivkovic pode voltar assim à principal montra do futebol europeu.



Svilar não é o único jovem que se vai estrear na Champions frente ao Manchester United. Rúben Dias, que já contabiliza quatro jogos na equipa principal do Benfica, vai beneficiar da ausência de Jardel para disputar o seu primeiro jogo nesta competição.Ao que tudo indica, Rui Vitória vai utilizar o mesmo quarteto defensivo em que apostou no passado sábado para vencer o Olhanense na Taça de Portugal. Douglas é o sucessor natural de André Almeida, que vai cumprir o primeiro de dois jogos de castigo na UEFA. No centro, com Jardel ainda ausente por se encontrar sem ritmo competitivo, Luisão e Rúben Dias vão então assumir a responsabilidade de formar o eixo defensivo. À esquerda, mesmo com o regresso de Eliseu à convocatória, é praticamente certo que será Grimaldo a integrar o onze inicial.