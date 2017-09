Continuar a ler

A afirmação do camisola 66 tem muito trabalho invisível realizado por Rui Vitória, conforme admitiu o treinador à BTV no final do jogo com o Paços de Ferreira. Uma das principais preocupações foi assegurar que Rúben Dias conseguiria jogar no lado esquerdo do eixo defensivo, pois na direita está... Luisão.O jovem futebolista, apesar de ter feito toda a sua formação na posição do capitão, não hesitou em aceitar o desafio e agora está a começar a colher os frutos do seu trabalho. Apesar de ainda continuar a receber muitas indicações de Luisão durante os jogos, Rúben Dias tem vindo a revelar-se cada vez mais confiante no onze dos encarnados.