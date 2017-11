Continuar a ler

O Benfica recebe o Vitória de Setúbal, às 20h15, na 12.ª jornada da Liga NOS.



O Benfica recebe o Vitória de Setúbal, às 20h15, na 12.ª jornada da Liga NOS.

Rui Vitória não vai poder contar com Rúben Dias e Filipe Augusto para a partida deste domingo, na Luz, diante do Vitória de Setúbal.Segundo informam os encarnados, o central, submetido a uma cirurgia devido a uma apendicite aguda, ainda está em processo de recuperação, enquanto que o médio encontra-se a debelar um traumatismo no pé direito.