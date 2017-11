Rúben Dias assume que ficou satisfeito por ouvir os elogios do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Numa recente entrevista à BTV, o líder do clube da Luz afirmou que o jovem defesa-central será o futuro capitão dos encarnados, mas, por agora, Rúben Dias mantém-se com os pés bem assentes no chão."Fiquei muito feliz por ouvir as palavras do presidente, claro, mas o que interessa é o presente e o nosso capitão é o Luisão", começou por dizer o jogador, de 20 anos, depois de ter participado na vitória da Seleção Nacional sub-21 frente à Suíça. Ainda sobre esse tema, o camisola 66 das águias mostra-se feliz por ver o trabalho reconhecido: "A avaliação será feita no final da época, mas estou feliz pelo reconhecimento. A juventude não tem importância. Sou um jogador como os outros e sinto-me feliz por estar a mostrar o meu valor."Certo, é que Rúben Dias já se apresenta hoje ao trabalho no Seixal com o objetivo de jogar já contra o V. Setúbal, no próximo sábado: "Neste momento estou focado no clube e nada mais. Agora vou recuperar da melhor maneira para preparar o próximo jogo."