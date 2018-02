Rúben Dias é o único português que joga com regularidade nos três ditos grandes do nosso país e a sua evolução tem sido naturalmente acompanhada pelo selecionador nacional, Fernando Santos.Record sabe que o jovem central está devidamente a par deste escrutínio do técnico campeão europeu e sabe, pois, que está na luta para tentar garantir uma vaga na lista final da formação das quinas para o Mundial da Rússia, até porque o eixo da defesa nacional entra numa fase de transição: Bruno Alves está com 36 anos, Pepe faz este mês 35 e José Fonte tem 34. Pelos sub-21, Dias já tem quatro internacionalizações, sempre a titular.

Autores: Filipe Pedras e Flávio Miguel Silva