Rui Vitória destaca "progressão imensa" de Rúben Dias e formula um desejo

Em Inglaterra têm dado conta do alegado interesse do Manchester United em Rúben Dias e Rui Vitória não poupa elogios ao seu jovem central. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com os red devils da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, o treinador dos encarnados abordou a evolução do camisola 66 das águias."É um jovem jogador que está a ter uma progressão imensa e uma evolução de forma significativa. Tem um potencial enorme, tem 20 anos, vai crescer muito, mas queremos que fique muitos anos connosco. É um jogador das escolas do Benfica. Sobre as questões do seu futuro, não posso dizer mais nada, não é a minha área", afirmou.