Continuar a ler

"Diria que foi a imagem essencialmente na segunda parte. Entrámos mal no jogo e cometemos erros que saíram caro. Mas na segunda parte mostrámos aquilo que somos. Não conseguimos a reviravolta por acaso"."Sempre como sempre foi, jogo a jogo e focados em alcançar o melhor resultado possível.""Vim de uma lesão e a cada jogo que jogo ganho mais ritmo. Mas as decisões não me cabem a mim tomá-las."