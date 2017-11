Rúben Dias foi esta sexta-feira operado devido a uma apendicite aguda, segundo informou o Benfica através do seu site oficial.O jogador foi submetido à intervenção cirúrgica no Hospital da Luz e vai falhar a receção de sábado ao V. Setúbal, para a Taça de Portugal.Os encarnados referem que a cirurgia foi "realizada com sucesso" e "iniciará agora o respetivo plano de reabilitação", não adiantando uma data para o regresso do central à competição.

Autor: Luís Miroto Simões