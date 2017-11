Rúben Dias vai estar ausente dos jogos da Liga dos Campeões, com CSKA Moscovo e Basileia, e do clássico frente ao FC Porto, no Dragão. Operado ontem de manhã de urgência a apendicite aguda, o defesa-central deverá necessitar de três a quatro semanas para regressar à competição, falhando aqueles importantes compromissos, além dos dois com o V. Setúbal – para a Taça de Portugal, hoje, e Liga, a 26 deste mês. Na melhor das hipóteses, voltará diante do Estoril, a 9 de dezembro.

Hoje em dia, este tipo de operações já se realiza com uma técnica denominada laparoscopia, que consiste em três furos, o que se torna menos agressivo para a parede abdominal. Mesmo sendo uma intervenção simples, o defesa-central necessitará de cerca de duas semanas de convalescença, sem qualquer esforço. É precisamente o período que medeia a cirurgia e o clássico. Depois, é preciso recuperar os índices físicos.

Contas feitas, o jogador, que aos 20 anos se fixou no eixo da defesa, estará impossibilitado de ajudar a equipa a lutar pela continuidade na Europa, em Moscovo, na próxima quarta-feira, e com o Basileia, na Luz, e de tentar travar o líder do campeonato.

Prémio adiado

Com nove jogos realizados pela equipa principal, sempre como titular, Rúben Dias vê adiada a possibilidade de receber um prémio de 50 mil euros. Como o nosso jornal revelou na edição de 2 de novembro, o defesa verá a conta bancária reforçada com aquele montante assim que fizer dez jogos de início. Esta medida é igual para todos os jogadores oriundos da formação e contempla Diogo Gonçalves e João Carvalho, pois também foram integrados no plantel principal. O extremo foi cinco vezes titular, em oito jogos realizados, e João Carvalho conta um encontro, como suplente utilizado.

Futebolista tem alta hoje

Três dias depois de ter sido titular pela Seleção sub-21, diante da Suíça, Rúben Dias foi operado de urgência, após ter sentido dores ontem de manhã. Hoje, apurou Record, já vai ter alta.

Encaminhado para o Hospital da Luz, em Lisboa, foi submetido a intervenção cirúrgica, "realizada com sucesso", de acordo com os encarnados. Após o almoço, já se encontrava no quarto e bem-disposto, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal.

O jogador vai hoje para casa e os primeiros dias serão para repouso. Em conferência de imprensa, o técnico desejou rápido regresso. "Correu tudo bem. Quanto ao tempo de paragem, esperamos que não seja muito. É um jovem que estava a ter bom rendimento e de certeza que vai continuar a ter no futuro."

Jardel na frente para rendê-lo

Sem Rúben Dias, Jardel está na linha da frente para fazer parceria com Luisão no eixo da defesa, ainda que Lisandro López também esteja disponível e convocado.

O camisola 33 já tinha sido o escolhido por Rui Vitória para o encontro realizado em Old Trafford, diante do Manchester United, face à ausência de Luisão, que cumpriu castigo.

Os dois futebolistas brasileiros reeditam dupla que se seguiu à saída de Garay para o Zenit, no verão de 2014, e que se desfez nas últimas duas épocas, em consequência dos problemas físicos de Luisão e Jardel.

O encontro de hoje pode, de resto, servir de ensaio para a visita ao CSKA, encontro para o qual o capitão já estará disponível, após suspensão.