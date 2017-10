Rúben Dias foi promovido esta época à equipa principal e tem vindo a ser uma das apostas de Rui Vitória, nos últimos jogos, o cumprir de "um sonho" para o qual sempre trabalhou. Razão que o levou a ter um espaço próprio no Estádio da Luz, algo a que o jovem de 20 anos não fica alheio."Estou muito feliz por ter o meu nome aqui, fiquei arrepiado a primeira vez que aqui entrei. Deu muito trabaho, mas o facto de cá ter chegado só me dá a noção que o trabalho que vinha a desenvolver estava correto", defendeu em declarações à BTV, embora realce que o caminho a percorrer ainda é longo: "Agora que aqui cheguei, não acabou. Agora é que vai começar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar este clube".Formado no clube da Luz, do qual foi constantemente capitão nas camadas jovens, atingir o topo da estrutura era um desejo antigo. E agora tem, até, a hipótese de jogar ao lado dos ídolos de sempre. "No balneário tenho o prazer de poder estar ao lado do capitão que já observava há tantos anos. Um privilégio. É um exemplo enorme. Desde sempre que o vejo jogar, que tento aprender com ele e agora poder ter esta aprenduizagem tão proxima é algo que me deixa muito feliz e com mais vontade de trabalhar. Estou a aprender com os melhores com aqueles que sempre admirei, mas que via nas bancadas", explicou, Rúben Dias.

Autor: Valter Marques