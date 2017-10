No Benfica desde os seus tenros 10 anos, Rúben Dias começou bem cedo a mostrar o perfil que hoje faz dele titular na equipa principal das águias. Quem o conhece e com ele trabalhou de perto recorda que o jovem sempre teve perfil de líder. Dar indicações aos colegas e gritar-lhes para corrigir posicionamentos são há muito traços do central que Rui Vitória fez descair para a esquerda do eixo defensivo."A determinada altura coloquei-lhe a questão. Se jogares ao lado do Luisão… achas que vou passar o Luisão para a esquerda? Tu é que tens de ir para a esquerda, tens de começar a mentalizar-te disso, tens de estar apto para jogar nos dois lados do eixo central", adiantou o técnico benfiquista, em entrevista à BTV no último mês de setembro. Agora, sublinha o treinador, Rúben Dias é um jogador "mais completo": "Trabalhámos muito ao longo deste tempo com ele pelo lado esquerdo [...] e hoje tem capacidade para jogar nos dois lados". Ainda assim, o camisola 66 prefere... a direita.