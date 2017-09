Durante a assembleia geral, muitos adeptos descontentes com Luís Filipe Vieira não hesitaram em desafiar Rui Costa a candidatar-se à presidência do clube da Luz.O administrador da SAD dos encarnados, refira-se, chegou bem cedo e foram muitos aqueles que aproveitaram a oportunidade para lhe pedir um autógrafo. No momento da votação do relatório, um grupo de benfiquistas gritou pelo antigo ‘maestro’: "Queremos o Rui Costa!" Nuno Gomes também foi muito defendido por todos aqueles que contestaram Vieira na assembleia geral.