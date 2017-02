Rui Vitória afirmou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Estoril (amanhã às 20h15), que não tem qualquer informação sobre uma possível saída de Mitroglou para a China - o mercado fecha amanhã naquele país e o grego, recorde-se, tem sido muito cobiçado pelo Tianjin Quanjian, que oferecia 45 milhões de euros.



Questionado sobre se Mitroglou fica, o treinador do Benfica respondeu: "Não recebia qualquer garantia nem qualquer informação. Muitas coisas surgem mas depois aqui dentro isso não tem qualquer impacto. O Mitroglou tem vindo a trabalhar muito bem, portanto nada me faz pensar o contrário. Nem penso nisso. Está cá, amanhã logo se vê se joga".

Consciente de que qualquer um pode sair



Novamente confrontado com um eventual alívio que sentirá caso Mitroglou permaneça na Luz, Rui Vitória lembrou as condicionantes que afetam uma equipa com o Benfica no que respeita à cobiça, dado o rendimento de muitos dos futebolistas às suas ordens.



"Qualquer jogador no Benfica, pelo seu rendimento ou rendimento na sua idade, pode ser alvo de saída, estamos identificados com isso. Tenho a noção do que temos pela frente e do que temos nas nossas mãos. Há jogadores com belíssimo rendimento que estão no mercado, mas não somos nós que os estamos a pôr. São alvos apetecíveis para muitos. Mas não é nada que nos tire o foco ou nos desgaste. Os jogadores estão a trabalhar muito bem e por isso nem uma palavra sobre mercado."