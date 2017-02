Rui Águas considera que, sem Jonas na equipa, o Benfica fica a perder tecnicamente. Ainda assim, o antigo avançado, de 56 anos, acredita que Rui Vitória poderá voltar a apostar na dupla Rafa/Mitroglou, mesmo não tendo esta conhecido grande sucesso diante do Borussia Dortmund."Rafa não constrói jogo tão bem como Jonas, mas isso não é novidade. O Gonçalo Guedes também não construía tão bem... É verdade que se perde capacidade técnica e algum esclarecimento, mas, por outro lado, ganha-se velocidade e dinâmica. Acredito que esta parceria entre Rafa e Mitroglou também não resultou tão bem devido ao poderio do adversário", explica Rui Águas ao nosso jornal, sublinhando que, sem o camisola 10, "a tendência de Rui Vitória deverá ser para manter" a mesma fórmula.O técnico considera que a mudança operada por Vitória ao intervalo (Carrillo saiu, Filipe Augusto entrou e Pizzi avançou no terreno) foi "uma solução de emergência", pelo que "não faz sentido" utilizá-la em Braga.