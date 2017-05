Rui Alves considera César, futebolista emprestado esta temporada pelo Benfica ao Nacional, o "pior" defesa-central que já viu atuar na Liga NOS. Disse-o por duas vezes na entrevista publicada esta segunda-feira pelo 'Diário de Notícias' da Madeira."Assumo uma má avaliação da minha parte, porque a intenção era que os jogadores emprestados tivessem uma qualidade que o Nacional não teria capacidade de adquirir de outra forma. A verdade é que não imaginaria que o pior central que conheci na Liga NOS fosse emprestado pelo Benfica. Não me passaria pela cabeça! A perspetiva era que fossem mais-valias. Não o foram, antes pelo contrário e tornaram ainda a gestão tormentosa a determinada altura", reconheceu o presidente do Nacional, que regressaria ao tema mais adiante."Se calhar escolhemos mal os jogadores emprestados... Mas reforço, a situação económico-financeira determinou que não conseguiríamos jogadores de nível mais elevado a não ser por esta opção, da qual agora me penitencio. Mas, volto a dizer, não era expectável que o pior central do Nacional na Liga NOS fosse emprestado pelo Benfica", reforçou o presidente nacionalista.

Autor: João Lopes