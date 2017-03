É uma pergunta repetida e Rui Costa sabe-a de cor: ambiciona ser presidente? O administrador da SAD do Benfica considera-se feliz por ouvi-la, "porque é sinal de confiança". Sobretudo porque a ouviu do presidente Luís Filipe Vieira. "Foi ele que um dia disse que eu seria o seu sucessor", recorda.

O maestro, atualmente com 44 anos, garante que "não é uma coisa que pondere neste momento". "Acho que todo o benfiquista, toda a gente que gosta de alguma coisa, sonha um dia ter o cargo mais alto dessa mesma coisa. É normal. Mas não é uma coisa que se possa pensar neste momento", assegurou.

Tudo porque, garante, o presidente "está a conduzir o clube com os resultados que estão à vista e não há como duvidar do projeto e do trajeto que tem sido feito". "Não há que pensar numa mudança porque ninguém a quer. Depois, porque estou tão envolvido naquilo que tenho de fazer, de forma a contribuir para o sucesso do Benfica, que não posso pensar num horizonte de 40 anos quando este presidente já não o for", sublinhou.