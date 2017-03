Rui Costa abandonou o futebol e tornou-se um dos braços direitos do presidnete Luís Filipe Vieira na estrutura do Benfica, nomeadamente, no que a transferências diz respeito. Nesse capítulo, assume qual foi aquele jogador que mais lhe custou ver dizer adeus."Há um pelo qual eu tenho um carinho especial, os outros não me levam a mal por isso, que é o Aimar. A alegria que senti a vê­-lo chegar..., até porque era o meu sucessor aqui enquanto camisola… Procurei escolher um sucessor à altura e quis, a todo o custo, que no ano em que eu deixasse de jogar a minha camisola fosse para um jogador de nível, tão bom ou melhor do que eu, e a escolha de toda a estrutura recaiu em Aimar", defendeu, explicando que tem a certeza que o antigo craque argentino foi uma bela escolha para suceder: "Não podia pedir a Aimar que tivesse o mesmo amor que eu ao Benfica, mas tenho a certeza de que ele, até partir, deu tudo o que tinha por este clube"."Há uns que não deviam começar a carreira e outros que não se deviam reformar… O Aimar era um daqueles que nunca se devia reformar. E que guerra a gente às vezes tinha, o Aimar hoje não está em condições, está machucado… ponha-me o Aimar em campo que ele, machucado, dá espectáculo na mesma", resumiu Rui Costa, prosseguindo nos elogios: "É um daqueles jogadores que transmite algo que outros não conseguem."

Autor: Valter Marques