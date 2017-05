Rui Costa salientou a magnitude da conquista do tetracampeonato pelo Benfica e até brincou com o facto de nunca ter alcançado tal feito, o que o deixou com uma certa "inveja" do atual plantel, no bom sentido."Conseguir manter esta bitola quatro anos é extremente dificil. O clube com mais títulos em Portugal nunca tinha chegado a este dia. Foi obra de um grande trabalho e estamos todos de parabéns. Como jogador do Benfica tenho inveja desta gente, nas enquanto benfiquista tenho o maior orgulho neles e estou grato ao que fizeram. Nesta casa ninguém se contenta com nada, dia 28 há mais um título para disputar. Penta? Vamos trabalhar para isso", afirmou o administrador da SAD após a receção à equipa nos Paços do Concelho.