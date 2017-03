A influência que Jorge Mendes tem tido nas transferências doé assinalável e esse é um motivo de orgulho para Rui Costa, atual administrador da SAD do clube da Luz."Fala-se tanto do Jorge Mendes. O Jorge Mendes ganha os prémios de melhor empresário do mundo e trabalhar com os melhores do mundo é sempre uma vantagem. Não é uma questão de ser evitável ou inevitável, é uma questão de os melhores clubes do mundo trabalharem com o melhor do mundo", justificou o antigo número 10 do Benfica em entrevista ao Negócios, sendo, ainda, taxativo, quando questionado se as águias têm benefícios com esta ligação: "Obviamente".

Autor: Valter Marques