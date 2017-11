Rui Costa, administrador da SAD, considerou Luís Filipe Vieira um "um presidente de obra enorme"na semana em que se celebra o 14º ano de mandato do atual líder. "Os meus parabéns ao presidente pelos 14 anos e pela obra que realizou" afirmou o antigo jogador, à BTV, antes de assinalar o trabalho realizado:"Os dados estão bem à vista, o antes e o depois, desde os titulos às infra-estruturas. Enquando adepto agradeço, e como administrador do clube dizer que é um prazer enorme. Ele trabalha 24 horas por dia, não é fácil trabalhar lado a lado, Não diria difícil por rigoroso pois somos todos, mas ele parece que tem aquelas pilhas que nunca acabam. Ele defende as suas ideias e deu-nos a oportunidade de agradecer-lhe por tudo o que tem feito".Convidado a apontar a melhor caraterística do presidente do Benfica, Rui Costa não hesitou em apontar a resposta "nos maus momentos". "Mesmo quando não se começa bem, como este ano, dá-nos alento e força", assinala oresponsável que acresenta positivo: "São nestes momento que o grande líder tem saber galvanizar toda a gente. Ele não o faz só para equipa de futebol ou para os adeptos, também faz a nível interno. Já nos aconteceu, quando perdemos tudo e parecia que o ciclo tinha acabado, e no ano seguinte ganhámos tudo".Em seguida, falando da obra feita, o antigo atleta não hesitou em apontar o centro de estágio. "O Seixal foi inaugurado quando regressei. A efeciência e a capacidade de trabalho que nos dá... e está cada vez está maior. Passámos um bocado desagradável mas valeu a pena", acrescentou antes de deixar uma mensagem a Luís Filipe Vieira: "Nunca perca este ânimo e este espírito. Este clube passou por momentos em que não parecia o Benfica. Saiu-lhe muito do 'cabedal', como se costuma dizer, voltar a colocar o Benfica como está. Que contiue a ser o melhor clube português e uma referência europeia".