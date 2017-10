Continuar a ler

O administrador da SAD benfiquista elogiou depois o Estádio da Luz, afirmando mesmo estar perante "o melhor estádio da Europa".



"Enquanto benfiquista e enquanto homem do futebol que viaja por grandes relvados pela Europa fora, tenho que dizer às pessoas que ainda não tiveram oportunidade de vir a este estádio que temos a felicidade de estar naquele que eu considero o melhor estádio da Europa. Nenhum outro supera a beleza e a funcionalidade deste. Não só daquilo que se vê das bancadas para o campo, como também de todas as infraestruturas à volta. A funcionalidade, o interior e a tecnologia batem qualquer outro pelo qual tenhamos passado nos últimos tempos, mesmo aqueles que são mais modernos e mais recentes. Nenhum supera esta obra", concluiu.

Foi em 2008 que Rui Costa pendurou as botas, ao ser substituído na partida com o V. Setúbal no Estádio da Luz. Agora, por ocasião do 14.º aniversário do recinto das águias, o antigo jogador e atual administrador da SAD encarnada recordou o momento."Quando fecho os olhos, ainda me lembro da atmosfera que este estádio provoca num jogador. Por mais anos que eu viva, nunca vou esquecer o meu último jogo na Luz. Acabar uma carreira nunca é fácil. Esse dia não se consegue descrever. Quando vês a placa [de substituição], não vês o teu número, vês o fim… É como se fosse um filme e tivesse acabado. O fim de uma coisa que tu fazes desde os seis anos de idade e que já não vais poder voltar a fazer. Sempre sonhei ser um jogador importante no Benfica, seria hipocrisia se dissesse o contrário. Mas nunca sonhei sair do futebol com tanto carinho. Ter o estádio a fazer tudo aquilo que me fez… Sinto-me o jogador mais vaidoso do Mundo. Não há Bola de Ouro que me pague isto", frisou Rui Costa à BTV.

