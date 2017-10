Continuar a ler

Rui Gomes da Silva refere-se também a Jorge Jesus, dizendo que continua a "ter como sonho (que o seu egocentrismo exige a si próprio) provar, que depois dele, foi o dilúvio".



O antigo vice encarnado atira-se também às autoridades que "têm pactuado com a atropelos à legalidade sem nada fazerem nem nada pensarem fazer". Neste âmbito, considera que a Liga se diz" tão preocupada em defender o 'negócio' do futebol - mas que não intervém - vá lá saber-se porquê."







No último post publicado no blogue 'Novo Geração Benfica", Rui Gomes da Silva fala de uma "guerra" contra o Benfica e enumera as razões para esses ataques.No primeiro ponto, Rui Gomes da Silva fala do Benfica "estar a ganhar (ou tendo ganho) de forma sistemática e sustentada" e do que levou à "estratégia de desespero" de Sporting e FC Porto, "16 anos sem ganhar, para uns, e 4 sem ganhar nada (literalmente nada) para outros".