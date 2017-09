Rui Gomes da Silva comentou esta segunda-feira o apelo feito por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, lamentando contudo que "não tenha sido o Presidente da Liga a fazer essa declaração, como lhe competia"."Já o tinha aconselhado a isso, em diversas e repetidas declarações públicas, como já lhe tinha dito isso mesmo, numa conversa a dois, antes do campeonato começar! Não consigo perceber o seu silêncio (nem quero alvitrar hipóteses para não ser mal interpretado ... mas que penso no que poderá levar a esse silêncio todo, lá isso penso)", refere num post colocado esta segunda-feira no blogue Novo Geração Benfica.

Autor: Sandra Lucas Simões